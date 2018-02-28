Мединский предложил передать частникам исторические усадьбы, где нет музеев

28 Февр. 23:52 2018-03-01T00:47:19+03:00

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Министр культуры России Владимир Мединский предложил передать усадьбы частным лицам – продать или сдать в аренду. На рабочей встрече с членами Ассоциации владельцев исторических усадеб в среду, 28 февраля, он отметил, что «усадебный мир России является национальным достоянием», как замки Шотландии или Германии.

«На мой взгляд, все усадьбы, кроме тех, где сейчас находятся государственные музеи, должны быть переданы частным владельцам – это единственный способ их возрождения. Сдаваться в аренду, а в идеале продаваться», - сказал министр, пояснив, что тогда «возрождённая усадьба станет частью культурного ландшафта, как отреставрированные храмы».

Глава Минкульта напомнил, изначально усадьбы строились для того, чтобы в них жили семьи владельцев, поместья передавали по наследству. Таким же образом, по его словам, как семейные владения, старинные исторические постройки «должны возвращаться в оборот». Владимир Мединский считает, что современная российская усадьба может быть «местом проживания людей, в это дело влюбленных, или стать частью разных форм туризма», передает Интерфакс.