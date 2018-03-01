Facebook не нашел следов «вмешательства» России в референдум по Brexit

СЕГОДНЯ 04:35 2018-03-01T04:56:32+03:00

Facebook не обнаружил на своих страницах следов российского вмешательства в период агитационной кампании перед референдумом о членстве Великобритании в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соцсеть пообещала и впредь помогать властям «защищать чистоту будущих выборов» в Великобритании и других

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Специалисты американской компании Facebook по запросу британского правительства проверила все связанные с Россией страницы в соцсети и не нашли следов «вмешательства» Москвы в агитационную кампанию перед прошедшим в июне 2016 года референдумом о выходе Великобритании из ЕС.

«Наша группа исследователей не нашла дополнительных скоординированных и связанных с Россией аккаунтов или страниц, которые поставляли бы рекламу в Великобританию, касающуюся референдума по ЕС в соответствующий период времени, за исключением той минимальной активности, о которой мы информировали ранее», - говорится в письме главы британского представительства Facebook, направленном в комитет Палаты общин по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту.

В документе отмечается, что компания «полностью привержена взаимодействию с другими сторонами, чтобы защитить чистоту будущих выборов в Соединенном Королевстве и других странах». Кроме того, Facebook выражает надежду, что Лондон «оценит ту дополнительную работу, которую мы предприняли, чтобы расследовать вопрос о том, имели ли место скоординированные российские действия, касающиеся референдума по ЕС», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявлениями о «российском вмешательстве» западные политики прикрывают неспособность решить собственные внутренние проблемы.