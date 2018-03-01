Директор по коммуникациям Белого дома подала в отставку

СЕГОДНЯ 11:06 2018-03-01T11:07:04+03:00

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Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс решила уйти в отставку, проработав на своем посту менее полугода. Сотрудники администрации президента США уже оповещены о намерении бывшей модели, как и сам глава государства Дональд Трамп.

"Мне будет не хватать ее в своем окружении, однако когда она подошла ко мне со словами о стремлении к другим возможностям, я полностью ее понял", - прокомментировал ситуацию американский лидер, выразив уверенность в том, что в будущем они еще поработают вместе с Хикс.

Между тем, как стало известно газете The New York Times, PR-специалист планировала оставить свою должность в течение нескольких месяцев. Причиной ухода она назвала желание попробовать себя на новом месте.

"Я не могу найти слов, чтобы выразить мою признательность президенту Трампу. Желаю президенту и его администрации всего наилучшего по мере того, как он продолжает управлять нашей страной", - приводит Белый дом высказывание Хикс.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что экс-модель вступила в должность директора по коммуникациям в августе прошлого года.