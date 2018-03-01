В Польше вступил в силу закон о Холокосте и запрете пропаганды бандеровской идеологии

СЕГОДНЯ 11:47 2018-03-01T11:47:42+03:00

Документ уже привел к конфликту в отношениях страны с Израилем, Украиной и США

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В четверг, 1 марта, в Польше вступил в силу новый закон об ответственности за публичное обвинение польского народа в причастности к Холокосту. Документ еще на стадии обсуждения привел к конфликту в отношениях страны с Израилем, Украиной и США.

Документ был опубликован в "Официальном вестнике" 14 дней назад — через это время вступают законы в силу, согласно польскому законодательству.

Документ вводит уголовную ответственность за публичное распространение идей о причастности польского народа к преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны. В частности, закон запрещает использование формулировки "польские концлагеря". А также вводится запрет на пропаганду бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни.

Как сообщал сайт kp.ru, президент Польши Анджей Дуда подписал закон в начале февраля. Тогда он заявил о планах воспользоваться своим правом проверить документ на соответствие конституции, направив его в Конституционный суд (КС).