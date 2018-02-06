2018-02-07T00:09:36+03:00
Политика

Президент Польши подписал «антибандеровский» закон

Документ предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и утверждения об участии поляков в Холокосте
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Польши Анджей Дуда, как и обещал, подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, уже получивший название «антибандеровский». После этого он намерен проверить новые нормы на соответствие Конституции страны.

Как заявил Дуда в эфире Польского телевидения, он решил одобрить обновление закона, «учитывая необходимость защищать доброе имя Польши и поляков», а сама поправка к закону «касается чрезвычайно болезненного, деликатного вопроса, связанного с мученичеством польской нации».

Напомним, документ запрещает «бандеровскую идеологию» и ее пропаганду, а также предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни, оправдание преступлений украинских националистов и утверждения об участии поляков в Холокосте и их пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что главная цель нового закона – не допустить искажения истории и «борьба с ложью в любой форме».

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