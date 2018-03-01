Путин: послание Федеральному собранию носит особый, рубежный характер

СЕГОДНЯ 12:10 2018-03-01T12:10:58+03:00

Президент России выступает в Манеже с ежегодным посланием парламенту

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Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что мероприятие носит особый, рубежный характер.

«Послание носит особый, рубежный характер, как и то время в которое мы живем», - сказал Путин.

Он отметил, что в настоящее время каждый поступок носит особую важность.

«Мы прошли через масштабные непростые преобразования, справились с очень сложными вызовами», — добавил президент.

Он также заявил, что уже удалось обеспечить устойчивое развитие России.

«Мы не имеем право допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ выступает с посланием Федеральному Собранию. Мероприятие впервые проводится в Манеже. Н анего аккредитовалось рекордное число журналистов - 705 человек.