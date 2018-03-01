2018-03-01T12:10:58+03:00
Политика

Путин: послание Федеральному собранию носит особый, рубежный характер

Президент России выступает в Манеже с ежегодным посланием парламенту
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что мероприятие носит особый, рубежный характер.

«Послание носит особый, рубежный характер, как и то время в которое мы живем», - сказал Путин.

Он отметил, что в настоящее время каждый поступок носит особую важность.

«Мы прошли через масштабные непростые преобразования, справились с очень сложными вызовами», — добавил президент.

Он также заявил, что уже удалось обеспечить устойчивое развитие России.

«Мы не имеем право допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ выступает с посланием Федеральному Собранию. Мероприятие впервые проводится в Манеже. Н анего аккредитовалось рекордное число журналистов - 705 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram