Путин: послание Федеральному собранию носит особый, рубежный характер
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что мероприятие носит особый, рубежный характер.
«Послание носит особый, рубежный характер, как и то время в которое мы живем», - сказал Путин.
Он отметил, что в настоящее время каждый поступок носит особую важность.
«Мы прошли через масштабные непростые преобразования, справились с очень сложными вызовами», — добавил президент.
Он также заявил, что уже удалось обеспечить устойчивое развитие России.
«Мы не имеем право допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоению», - подчеркнул глава государства.
Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ выступает с посланием Федеральному Собранию. Мероприятие впервые проводится в Манеже. Н анего аккредитовалось рекордное число журналистов - 705 человек.