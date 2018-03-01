Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео
В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени.
Послание-2018 стало 24-м подобным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету лично для Владимира Путина. В этот раз президент выступал не в традиционном Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.
В этом году состав приглашенных на мероприятие в Манеже был немного расширен - в этот раз в зале присутствовали не только члены Федерального собрания.
Во время своего выступления президент рассказал о главных задачах социальной политики в стране на ближайшие годы. Так, речь шла о важных шагах в сфере демографии, которые уже сделаны и которые сделать еще предстоит, необходимости доступной ипотеки и важности увеличения объемов строительства жилья, развитии здравоохранения.
Были также затронуты проблемы бизнеса и экономики в целом. А самой впечатляющей частью Послания стала демонстрация нового вооружения российской армии, аналогов которого в мире сегодня нет.
Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года.