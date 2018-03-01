2018-03-01T15:02:51+03:00
В мире

За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю

Общая стоимость всех полотен, ушедших с молотка, составила почти 155 млн долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Картина Пабло Пикассо "Женщина в красном берете"Картина Пабло Пикассо "Женщина в красном берете"Фото: REUTERS
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Международная консалтинговая фирма Gurr Johns почти единовременно приобрела тринадцать картин авторства знаменитого испанского художника Пабло Пикассо. Все эти полотна были куплены в течение минувших двух дней на аукционах Christie's и Sotheby's.

Известно, что первые девять работ кубиста ушли с молотка еще во вторник, 27 февраля. Их общая стоимость составила 38,9 млн фунтов стерлингов (53,5 млн долларов). Остальные же четыре картины Пикассо были приобретены компанией в среду в аукционном доме Sotheby's за 73,8 млн фунтов стерлингов (101,4 млн долларов).

Как сообщает Bloomberg, на данный момент арт-дилеры задаются вопросом, для кого же конкретно были куплены эти полотна и с какой целью.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае прошлого года картина Пабло Пикассо под названием "Сидящая женщина в голубом платье" ушла с молотка за 45 млн долларов.

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