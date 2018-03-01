2018-03-01T18:06:30+03:00
Общество

Васильева: к 2020 году в России построят 729 детских садов

Программа по созданию новых мест для дошкольников коснется 82 субъектов РФ
Алексей КАРЕЛИН
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Глава Минобрнауки Ольга ВасильеваГлава Минобрнауки Ольга ВасильеваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В России за 2018-2020 годы построят 729 детских садов в 82 регионах. Строительство запланировали в рамках госпрограммы по созданию новых мест для детей в возрасте до трех лет. Об этом рассказала министр образования Ольга Васильева.

«На 2018-2019 годы федеральное финансирование определено в размере 24,5 млрд рублей ежегодно. Данные средства будут направлены на создание 729 объектов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в 82 субъектах Российской Федерации», - цитирует министра РИА Новости.

Соответствующий ведомственный проект уже готов, говорит Васильева. В 2018 году в госпрограмму включат, по словам министра, 78 субъектов РФ, в следующем году - на один регион больше.

Как сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию пообещал создать около 270 мест в детских садах и яслях. Для этого регионы получат из федерального бюджета 50 млрд рублей.

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