2018-03-01T12:32:35+03:00
Политика

Путин заявил об улучшении демографической ситуации в России

Также была решена проблема обеспечения достаточного числа мест в детских садах и яслях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил о том, что демографическая политика оказалась эффективной и привела к естественному росту населения. По словам главы государства, сейчас власти должны продолжать двигаться в том же направлении, чтобы обеспечить устойчивость процесса.

"России удалось переломить демографическую ситуацию", - сказал Путин во время оглашения ежегодного Послания Федеральному совету.

Он подчеркнул, что потери девяностых все еще дают о себе знать, но ситуация складывается благоприятная. Между тем, государству также удалось решить проблему с нехваткой мест в детских садах и яслях. В ближайшие три года в стране будет создано около 270 тысяч таких мест. Это позволит молодым родителям выходить на работу и не терять квалификацию.

Всего же на охрану материнства и детства будет выделено более трех триллионов рублей.

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