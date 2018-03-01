Путин заявил об улучшении демографической ситуации в России
Президент России Владимир Путин заявил о том, что демографическая политика оказалась эффективной и привела к естественному росту населения. По словам главы государства, сейчас власти должны продолжать двигаться в том же направлении, чтобы обеспечить устойчивость процесса.
"России удалось переломить демографическую ситуацию", - сказал Путин во время оглашения ежегодного Послания Федеральному совету.
Он подчеркнул, что потери девяностых все еще дают о себе знать, но ситуация складывается благоприятная. Между тем, государству также удалось решить проблему с нехваткой мест в детских садах и яслях. В ближайшие три года в стране будет создано около 270 тысяч таких мест. Это позволит молодым родителям выходить на работу и не терять квалификацию.
Всего же на охрану материнства и детства будет выделено более трех триллионов рублей.