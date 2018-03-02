Ленинградский губернатор предложил называть новые виды оружия именами богатырей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил дать новейшим видам стратегического российского оружия имена богатырей.
По словам Дрозденко, крылатую ракету глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат можно назвать «Муромцем» и «Добрыней».
«Как богатырей, охранявших Русь», — отметил губернатор.
Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент России, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал о новых видах стратегического оружия, разрабатываемого в стране. Глава государства представил ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, оснащенные ядерными установками и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», сообщил о разработках лазерного оружия.
При этом, как отметил президент, некоторые стратегические вооружения еще не имеют имени. «Ждем предложений на сайте Минобороны», - сказал Путин.