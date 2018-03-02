2018-03-02T10:27:23+03:00
Политика

Ленинградский губернатор предложил называть новые виды оружия именами богатырей

По словам Александра Дрозденко, крылатую ракету глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат можно назвать «Муромцем» и «Добрыней»
Екатерина БОЛГОВА
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Сергей ВдовинГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Сергей Вдовин
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил дать новейшим видам стратегического российского оружия имена богатырей.

По словам Дрозденко, крылатую ракету глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат можно назвать «Муромцем» и «Добрыней».

«Как богатырей, охранявших Русь», — отметил губернатор.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент России, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал о новых видах стратегического оружия, разрабатываемого в стране. Глава государства представил ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, оснащенные ядерными установками и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», сообщил о разработках лазерного оружия.

При этом, как отметил президент, некоторые стратегические вооружения еще не имеют имени. «Ждем предложений на сайте Минобороны», - сказал Путин.

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