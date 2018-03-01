2018-03-02T01:13:38+03:00
Политика

Путин дочитал Мюнхенскую речь

Корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов о том, что означало послание президента России и кому оно в первую очередь адресовалось
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
Поделиться:
Комментарии: comments240
И если первая часть Послания была очень важной - она задавала горизонт планирования огромной стране на целых 6 лет. То вторая - просто важнейшей. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССИ если первая часть Послания была очень важной - она задавала горизонт планирования огромной стране на целых 6 лет. То вторая - просто важнейшей. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

«Погоня за новизной, красочными эффектами и модными тенденциями» - подумало большинство журналистов, узнав, что очередное Послание президента пройдет не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже да еще в сопровождении некоего «визуального ряда на больших экранах». Что за ряд? Зачем? Жили же четверть века без него...

Когда Путин вышел к трибуне и слегка севшим голосом, даже покашливая, начал зачитывать Послание, казалось, что ему будет непросто выдержать этот час с явной простудой. А когда в одной из пауз он вытащил платок, в соцсетях и вовсе пожали плечами. Но продлилось это недолго.

Путин на весь мир рассказал то, что до утра этого дня было напрочь закрыто грифом «совершенно секретно» Фото: REUTERS

Путин на весь мир рассказал то, что до утра этого дня было напрочь закрыто грифом «совершенно секретно»Фото: REUTERS

Сначала выяснилось, что традиционным часом и экономикой дело не ограничится. И у Послания есть и вторая часть. Откровенно ошеломляющая. Путин на весь мир рассказал то, что до утра этого дня было напрочь закрыто грифом «совершенно секретно».

И никакого севшего голоса уже не было. И платок нужен был скорее уже тем, кто слушал президента России по другую сторону границ и Земнгого шара.

Тут стало понятно многое, что до сих пор выливалось лишь в странные полунамеки. Что имел в виду Дмитрий Песков, когда говорил «аудитория нынешнего Послания немного шире Федерального собрания»? Не иначе как: этот документ - еще и послание Конгрессу США?

А экраны, которые демонстрировали небывалое разработанное Россией оружие, которое делает бессмысленным и всю ПРО, и ядерную программу США? Вряд ли они когда-нибудь еще покажут что-то настолько интересное, как эти, вроде простенькие, но фантастически эффектные ролики нашего минобороны.

И чем дальше, тем сильнее поражались сидевшие в зале и перед телевизорами. И было чему. Вот так буднично президент России кашлянул в платок, а многих политиков на Западе и генералов НАТО, наверняка, бросило в жар.

Путин дочитал Мюнхенскую речь Фото: REUTERS

Путин дочитал Мюнхенскую речьФото: REUTERS

И если первая часть Послания была очень важной - она задавала горизонт планирования огромной стране на целых 6 лет. То вторая - просто важнейшей. Она устанавливала новые правила поведения на всей планете. Она в сущности закольцовывала Мюнхенскую речь Путина. Тогда он сказал Западу, что мы не согласны с его подходом и мириться с этим больше не будем, но козырей, чтобы, положив их на стол, подтвердить свои слова, у Путина в руках не было. Теперь же он, не торопясь, по одной, выкладывал карту за картой. В фильмах так в решающий момент выкладывают флэш-рояль.

Через 12 лет после Мюнхена он доказал право говорить о судьбе лодки «Планета Земля».

СТАТИСТИКА "КП"

Манеж аплодировал 87 раз

Нынешнее Послание побило все рекорды по количеству аплодисментов — зал Манежа хлопал президенту 87 раз. Мы посчитали, на какие темы и сколько раз реагировали присутствовавшие на оглашении Послания особенно бурно:

Политика 8

Демография 4

Экономика и сельское хозяйство 23

Экология 2

Культура 2

Образование и наука 4

Армия и вооружение — 36

Социальные проблемы (здравоохранение, улучшение жилищных условий, доступная ипотека) 8

А на словах про летчика-Героя Романа Филипова, погибшего в Сирии, зал Манежа встал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: Мы должны исправить дороги по всей России, поднять продолжительность жизни до 80 лет и победить рак

Самые главные тезисы Послания президента России Федеральному собранию (подробности)

ПОЛНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео

В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию.

Послание-2018 стало 24-м подобным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету лично для Владимира Путина (подробности)

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2018

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Американский генерал рассказал, как Пентагон может противостоять гиперзвуковому оружию
«Что им остается говорить?»: Пушков прокомментировал заявления Пентагона после выступления Путина
Из-за конфликта «Нафтогаза» с «Газпромом» Украине придется экономить газ
Госдеп США: Россия нарушает международные договоры, разрабатывая «дестабилизирующие системы оружия»
США снова обвинили Россию в том, что происходит в Сирии
Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin Украине
Пучдемон не захотел снова возглавить Каталонию
Лукашенко пригрозил России ответом на запрет молока из Белоруссии
Главком ВКС рассказал о возможностях гиперзвукового комплекса «Кинжал»
Боевики в Восточной Гуте устраивают показательные казни
Генсек ОБСЕ сообщил о намерении посетить Донбасс
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
Мэй раскритиковала подготовленный ЕС проект соглашения по Brexit
Пентагон прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
BMW объяснила отсутствие среди машин для призеров Олимпиады-2018 модели X6
В Москве образовались восьмибалльные пробки
Путин посетил игру 1/8 финала Высшей лиги КВН
Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника
СНБО Украины продлил санкции в отношении российских банков
Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома» при невыплате долга
Шойгу: разработку новейшего оружия реализовали в рамках госпрограммы
Спасённому изо льда коту ищут хозяев
Билл Гейтс назвал криптовалюты смертельно опасными для человечества
Володин: говорить о вероятном выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ некорректно