На Украине ограничили потребление газа: Порошенко пообещал, что тоже "прикрутит вентиль"
Президент Украины Петр Порошенко обратился через соцсети к согражданам с просьбой «не дать «Газпрому» и Москве заморозить себя». Украинский лидер призвал жителей сплотиться и...экономить топливо, «прикрутив вентиль», снизив на пару градусов температуру в своих домах.
«Российский газовый монополист проиграл нам спор в Стокгольме и и теперь, чтобы дискредитировать Украину, снизил давление на 20%. Так Кремль хочет дискредитировать нашу страну. Давайте вместе разрушим этот коварный план. Для этого достаточно уменьшить температуру в жилищах на один градус», - написал Порошенко в Facebook.
При этом, украинский президент привел себя в пример и похвалился, что сам уже «прикрутил вентиль» у себя дома. И попросил украинцев «продержаться несколько дней без тепла».
2 марта на Украине объявлен кризисный план по экономии топлива ввиду нехватки российского газа. Предварительно он продлится до 6 марта. Все образовательные учреждения закрыты, а предприятиям настоятельно предписано максимально снизить потребление голубого топлива или вовсе перейти на мазут.
Существенная нехватка газа возникла в Незалежной ввиду того, что «Газпром», ссылаясь на отсутствие дополнительных договоренностей с «Нафтогазом», отказался поставлять топливо на «Украину, и вернул стране предоплату за март месяц.
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