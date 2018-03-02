«Газпром» заявил о начале расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины»

СЕГОДНЯ 16:42 2018-03-02T16:42:38+03:00

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«Газпром» запустил процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам», - пояснил Миллер.

В Стокгольме суд принял во внимание ослабленную экономику Украины. «Газпром» категорически против, по словам Миллера, чтобы за счет компании решались экономические проблемы Украины. По этой причине в «Газпроме» сочли контракты с «Нафтогазом» экономически нецелесообразными, передает «Интерфакс».

Как сообщал сайт kp.ru, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $4,6 млрд за недопоставку транзитного газа. Однако в суде учли встречные претензии российской компании и в результате снизили сумму до $2,6 млрд. В «Газпроме» намерены обжаловать решение.