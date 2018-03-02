2018-03-02T16:42:38+03:00
Экономика

«Газпром» заявил о начале расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины»

Алексей Миллер считает решение Стокгольмского арбитража ассиметричным и нарушающим баланс интересов сторон
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,6 млрдСтокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,6 млрдФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

«Газпром» запустил процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам», - пояснил Миллер.

В Стокгольме суд принял во внимание ослабленную экономику Украины. «Газпром» категорически против, по словам Миллера, чтобы за счет компании решались экономические проблемы Украины. По этой причине в «Газпроме» сочли контракты с «Нафтогазом» экономически нецелесообразными, передает «Интерфакс».

Как сообщал сайт kp.ru, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $4,6 млрд за недопоставку транзитного газа. Однако в суде учли встречные претензии российской компании и в результате снизили сумму до $2,6 млрд. В «Газпроме» намерены обжаловать решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт с польской PGNiG
Стало известно, кто объявит лучший фильм на церемонии «Оскара»
Трамп благословил начало торговых войн в мире
Еврокомиссия следит за ситуацией с поставками российского газа через Украину
Ученые обнаружили нейронную «ось старения»
Произошло нападение на посольство Франции в Буркина-Фасо
В ООН обвинили сайт "Миротворец" в нарушении прав человека
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
В НАТО «приняли к сведению» послание Путина Федеральному собранию
Сбербанк готов снизить ставку по ипотеке до 7% годовых
Спортсменка КНДР избежала наказания за положительную допинг-пробу
Путин поздравил президента Болгарии со 140-летием освобождения страны от османского ига
Путин рассказал, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие
Ученые обнаружили самые древние в мире татуировки на египетских мумиях
В Москве 10 марта закроют на сутки участок салатовой ветки метро
Американскому веб-сервису пришлось пережить крупнейшую DDoS-атаку в истории интернета
МИД РФ: Украина пытается диктовать России, как проводить президентские выборы
ЦИК сделал предупреждение ведущему дебатов после жалобы Собчак
Вайнштейны продадут основную часть активов кинокомпании за $500 миллионов
Захарова рассказала об операции в Восточной Гуте против боевиков, срывающих гумпаузу
Германия обеспокоена разработкой новейшего оружия в России
Матвиенко предсказала скорое "восстание машин"
В Подмосковье суд решил выгнать собаку из квартиры за громкий вой
В Кремле обеспокоены новыми пошлинами США на сталь и алюминий
Матроскин из новых «Трое из Простоквашино» перестанет говорить голосом Олега Табакова