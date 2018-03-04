Военный эксперт назвал проект российского колесного танка уникальным

4 Март 18:44 2018-03-04T18:44:30+03:00

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В воскресенье, 4 марта, российский военный эксперт Виктор Мураховский поделился своим мнением о колесном легком плавающем танке на унифицированной платформе «Бумеранг», разрабатываемый в России. По его словам, если эта боевая машина получит 125-миллиметровое орудие от самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ, то она не будет иметь аналогов в мире.

«Если уже имеющееся боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, которое есть на самоходной противотанковой пушке "Спрут-СДМ", поставить на платформу "Бумеранг", то у России будет плавающий колесный танк, аналогов которому в мире нет. Это можно сделать достаточно быстро», - сказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

Как пояснил эксперт, в мире больше нет машин «с вооружением как у основного танка и в то же время плавающих», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий объявил о намерении создать на платформе «Бумеранг» колесный танк.