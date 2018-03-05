На трассе «Дон» в Подмосковье перевернулся автобус

СЕГОДНЯ 00:30 2018-03-05T00:30:25+03:00

В Подмосковье автобус попал в ДТП из-за плохой погоды. Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области Фото: СОЦСЕТИ

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Автобус улетел в кювет и перевернулся на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Домодедова. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.

В полиции уточнили, что погибших в результате аварии нет. Причиной ДТП стало то, что водитель на заснеженной трассе не справился с управлением. Автобус занесло, он столкнулся с боковым разделительным ограждением, после чего вылетел в кювет и перевернулся, передает ТАСС.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии. Водитель не пострадал и ответил на вопросы сотрудников полиции.

Еще один автобус также попал в ДТП недалеко от первого. Там машина врезалась в сугроб. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что на тарссе в Домодедово произошло массовое столкновение с участие сразу 27 автомобилей.