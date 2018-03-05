Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале на время ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:27 2018-03-05T11:27:45+03:00

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Футбольный тренер Жозе Моуринью на время чемпионата мира по футболу 2018 года присоединится к команде телеканала RT. В спецвыпусках португалец будет делиться экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира.

Моуринью имеет звание «Тренер года» по версии ФИФА в 2010 году, числится в десятке величайших тренеров в рейтинге УЕФА. Федерация футбола Португалии назвала Моуринью лучшим португальским тренером века. Он руководил ведущими мировыми футбольными клубами: испанским «Реалом Мадридом», английским «Челси», итальянским «Интером» и португальским «Порту». С 2003 по 2012 год Моуринью выигрывал как минимум один крупный футбольный турнир в год.

Ранее к команде RT присоединился легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель, с которым клуб пять раз побеждал на Английской премьер-лиге и трижды — на Кубке Англии. На телеканале Шмейхель станет ведущим спортивной телепрограммы, где будет рассказывать о важнейших событиях в мире футбола, пишет RT.