2018-03-05T11:46:39+03:00
Экономика

Экспорт российских игрушек вырос на треть за три года

Наибольшим спросом пользуются экологически чистые товары из натуральных материалов
Алексей КАРЕЛИН
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На отечественном рынке доля российских детских игрушек составила в 2017 году 27%, что на 4% больше, чем в 2014 году.На отечественном рынке доля российских детских игрушек составила в 2017 году 27%, что на 4% больше, чем в 2014 году.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за последние три года экспорт российских игрушек вырос на 34%. Наибольшим спросом пользуются экологически чистые товары из натуральных материалов, высокотехнологичные и инновационные игрушки. В Минпромторге считают, что росту экспорта способствовали увеличение объемов выпуска товаров, снижение их цен на 20% и развитие онлайн-торговли.

Российские игрушки в основном покупают Казахстан (около $59,3 млн в 2017 году), Беларусь ($27 млн), Украина ($8 млн), США ($4,8 млн) и Польша ($4,4 млн), пишут «Известия». В 2017 году средняя цена за тонну игрушек составила $8,7 тысяч, что на 20% меньше показателя 2014 года. Всего за прошлый год российские производители выпустили товаров на 208 млрд рублей, когда в 2014 году объем оценивался в 161 млрд рублей. На отечественном рынке доля российских детских игрушек составила в 2017 году 27%, что на 4% больше, чем в 2014 году, рассказали в Минпромторге.

Как сообщал сайт kp.ru, всего на производствах детских игрушек работают около 300 тысяч человек в 15 отраслях промышленности: швейной, кожевенной, лесной и других. С 2013 года действует федеральная программа поддержки детской промышленности. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, за рубежом большой популярностью пользуются игрушки-персонажи из мульсериала «Маша и Медведь».

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