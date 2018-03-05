СМИ: Польша готовится противостоять российской угрозе с помощью волонтеров

СЕГОДНЯ 11:48 2018-03-05T18:03:20+03:00

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Польша продолжает формировать «Войска территориальной обороны» в дополнение к регулярным вооруженным силам республики. С их помощью Варшава рассчитывает противодействовать России, которую считает главной внешней угрозой.

По данным издания National Interest, правящая польская партия «Право и справедливость» всегда рассматривала Россию как источник главной угрозы для национальной безопасности страны. Поэтому с момента избрания в парламент в 2015 году фракция заложила основу для создания так называемых «Войск территориальной обороны».

Тогда же бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил о необходимости создания на региональном уровне легкой волонтерской пехоты для поддержки регулярной армии.

Предполагается, что помимо типичных задач по обеспечению безопасности военных целей и ключевых объектов инфраструктуры, волонтеры будут противодействовать дезинформации, отражать кибертатаки и поддерживать патриотические идеалы. Также «Войска территориальной обороны» планируется использовать в случае чрезвычайных ситуаций и при введении военного положения.

Сейчас численность волонтерских подразделений составляет около 7 тысяч человек, к 2019 году ее хотят увеличить до 50 тысяч. Однако, пишет издание, идея Мачеревича вызвала споры в военных кругах страны — многие критикуют экс-министра обороны за то, что он отдал предпочтение «Войскам территориальной обороны» в ущерб регулярным вооруженным силам.