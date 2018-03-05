2018-03-05T12:27:22+03:00
Политика

Боевики в Восточной Гуте назвали условие освобождения мирных жителей

По данным СМИ, это будет сделано в обмен на гуманитарную помощь
Екатерина БОЛГОВА
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Боевики пообещали выпустить жителей из Восточной Гуты в обмен на гуманитарную помощьБоевики пообещали выпустить жителей из Восточной Гуты в обмен на гуманитарную помощьФото: REUTERS
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Боевики в районе Восточной Гуты назвали условие освобождения мирных жителей. По данным СМИ, это может произойти в обмен на гуманитарную помощь.

Отмечается, что в понедельник, 5 марта, гуманитарный конвой Сирийского общества Красного Полумесяца должен въехать в Восточную Гуту. Для этого у пункта пропуска в населенном пункте Эль-Вафидин, к которому ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты, выстроились 45 грузовиков с продуктами питания и лекарствами, а также мобильный госпиталь. Общая масса груза составляет 247 тонн. Помощь должна быть передана при поддержке российского Центра по примирению сторон, обеспечивающего безопасность, передает ТАСС.

Напомним, с 27 февраля в Восточной Гуте была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). Первые паузы были сорваны боевиками, которые обстреливали гуманитарный коридор.

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