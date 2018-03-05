2018-03-05T14:04:38+03:00
Звезды

DJ Smash выписали из больницы

Музыкант рассказал, что его избили в ночном клубе в Перми
Екатерина БОЛГОВА
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Dj SmashDj SmashФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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DJ Smash (Андрея Ширмана) выписали из больницы после избиения в ночном клубе в Перми.

«Сегодня меня выписали из больницы. Этот пост посвящён тем замечательным докторам, кто оперировал, лечил, наблюдал меня и помог не терять присущего мне оптимизма», - написал DJ Smash на своей странице в Instagram.

Он отметил, что уголовное дело еще не закрыто, а результаты будут известны в ближайшее время. Подробности пока не раскрываются в связи с тайной следствия.

Как сообщал сайт kp.ru, Ширман ранее сообщил, что его избили в пермском клубе. История стала широко известной после того, как о ней рассказал в соцсетях рэп-исполнитель Тимати. Он обвинил в нападении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. DJ Smash рассказывал, что у него после инцидента сломана челюсть и получены другие травмы. По его словам, он уже чувствует себя хорошо.

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