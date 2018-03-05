Экс-премьер Италии Маттео Ренци ушел с поста главы Демократической партии

5 Март 23:19 2018-03-05T23:19:43+03:00

Его преемник будет выбран на съезде, который пройдет в ближайшее время

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Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци покинул пост секретаря правящей Демократической партии. Об этом сообщил сам политик на пресс-конференции 5 марта, после подведения итогов парламентских выборов, состоявшихся накануне.

Отметим, что по итогам голосования ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства в 40%. Первое место у правоцентристской коалиции - 37%. За ними следует "Движение "5 звезд" с результатом с 32%. Партия Ренци в коалиции с союзниками набрала лишь 22% голосов.

"Очевидно, что после такого результата я покидаю руководство партии", - сказал он.

При этом сам Ренци баллотировался по одномандатному округу в Сенат и, по предварительным данным, прошел в него. Однако почти половина министров его правительства оказались за бортом парламента, передает ТАСС.

Экс-премьер пообещал, что имя нового главы демократов будет определено на новом партийном съезде, который состоится в ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, в правоцентристскую коалицию входят "Лига" Маттео Сальвини, набравшая среди союзников наиболшее число голосов, партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони. По предвыборной договоренности, именно победитель в коалиции мог бы претендовать на премьерство.