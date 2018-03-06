2018-03-06T06:04:56+03:00
Политика

Гуманитарный конвой пробился в Восточную Гуту

На обратном пути сотрудники «Красного полумесяца» вывезли 13 мирных жителей [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Гуманитарный конвой ООН и "Красного полумесяца" в Восточной ГутеГуманитарный конвой ООН и "Красного полумесяца" в Восточной ГутеФото: REUTERS
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Гуманитарный конвой ООН и «Красного полумесяца» добрался до Восточной Гуты, несмотря на обстрел из минометов со стороны боевиков. Об этом сообщил начальник российского центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Гумконвой доставил продовольствие и предметы первой необходимости Фото: REUTERS

Гумконвой доставил продовольствие и предметы первой необходимостиФото: REUTERS

По его словам, никто из сотрудников гуманитарной миссии не пострадал. Боевики задержали гуманитарный конвой на два часа, а затем попытались его сорвать. Тем не менее, машины добрались до пунктов разгрузки, а потом вернулись обратно.

Жители Восточной Гуты получили медикаменты Фото: REUTERS

Жители Восточной Гуты получили медикаментыФото: REUTERS

«Акция прошла успешно, все машины в составе гуманитарного конвоя возвратились на контрольно-пропускной пункт. Было выведено также, на что хочу обратить особое внимание, 13 жителей, из них пять детей», - сказал представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.

Российский Центр по примирению обеспечил безопасное возвращение гуманитарного конвоя в Дамаск, пердает Интерфакс.

Конвой обстреляли из минометов террористы Фото: REUTERS

Конвой обстреляли из минометов террористыФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что перед отправкой конвоя боевики назвали условие освобождения мирных жителей. По данным СМИ, это может произойти в обмен на гуманитарную помощь. В Восточную Гуту направили 45 грузовиков с продуктами питания и лекарствами, а также мобильный госпиталь. Общая масса груза составляет 247 тонн.

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