2018-03-06T14:21:12+03:00
Происшествия

В Баку задержан мужчина, устроивший поджог наркологического центра

В начале марта страшная трагедия унесла жизни 25 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Изначально причиной пожара в наркодиспансере считались неполадки в электросетиИзначально причиной пожара в наркодиспансере считались неполадки в электросетиФото: REUTERS
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По подозрению в поджоге наркологического центра в Баку задержан местный житель по имени Магомед Мамедов, который был одним из пациентов учреждения. Известно, что мужчина находился на лечении с диагнозом "психические нарушения в результате приема алкоголя".

Между тем, в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана сообщается, что задержанный уже признался в совершении преступления. По словам Мамедова, он хотел покончить с собой в знак протеста "против несправедливого к себе отношения родных", но в результате лишь спровоцировал сильный пожар.

"Эти показания подтверждены свидетельскими показаниями и камерами безопасности. Против Мамедова выдвинуто обвинение по статье "умышленное убийство опасным способом", "убийство двух и более человек", "убийство человека в беспомощном состоянии", "умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога" УК Азербайджана", - передает РИА Новости со ссылкой на заявление.

В настоящий момент преступник находится под арестом. Ему назначены психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы.

Напомним, что 1 марта в результате сильного пожара в наркодиспансере погибли 25 человек. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что вероятной причиной произошедшего считались неполадки в электросети.

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