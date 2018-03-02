2018-03-02T14:55:18+03:00
Происшествия

При пожаре в наркологическом центре в Баку погибли около 25 человек

Еще четверо были доставлены больницу с травмами и ожогами [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К настоящему моменту пожар удалось потушитьК настоящему моменту пожар удалось потушитьФото: скрин с видео
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Сильный пожар разгорелся в пятницу, 2 марта, в здании Республиканского наркологического центра в Баку. По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере 25 человек, еще четверо доставлены в больницы с травмами и ожогами.

Такое заявление сделали в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана.

Уточняется, что пожар возник по адресу: Хатаинский район, Зыхское шоссе, 13. Пламя было такой силы, что спасатели долгое время не могли проникнуть в здание. Между тем, к настоящему моменту пожар в наркологическом центре уже потушен.

25 человек сгорели заживо в сильнейшем пожаре в Баку.Трагедия случилась в Баку: огонь в наркоцентре унёс жизни 25 человек

Кроме того, как сообщает агентство APA, на месте происшествия продолжают работать спасатели и около десяти бригад скорой помощи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января этого года в центре Баку также прогремел взрыв, спровоцировавший пожар. В результате инцидента погибли два человека.

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