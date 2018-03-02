При пожаре в наркологическом центре в Баку погибли около 25 человек
Сильный пожар разгорелся в пятницу, 2 марта, в здании Республиканского наркологического центра в Баку. По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере 25 человек, еще четверо доставлены в больницы с травмами и ожогами.
Такое заявление сделали в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана.
Уточняется, что пожар возник по адресу: Хатаинский район, Зыхское шоссе, 13. Пламя было такой силы, что спасатели долгое время не могли проникнуть в здание. Между тем, к настоящему моменту пожар в наркологическом центре уже потушен.
25 человек сгорели заживо в сильнейшем пожаре в Баку.Трагедия случилась в Баку: огонь в наркоцентре унёс жизни 25 человек
Кроме того, как сообщает агентство APA, на месте происшествия продолжают работать спасатели и около десяти бригад скорой помощи.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января этого года в центре Баку также прогремел взрыв, спровоцировавший пожар. В результате инцидента погибли два человека.