Олимпийский чемпион Пхенчхана по биатлону решил бойкотировать этап КМ в Тюмени
Чемпион Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в биатлонной эстафете Себастьян Самуэльссон из Швеции принял решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
"Страны, в которых не функционируют антидопинговые организации, не должны участвовать в турнирах. Кроме того, я опасаюсь за свою безопасность и допинг-пробы, которые останутся в России", - написал Самуэльссон в своем микроблоге в Twitter.
Как сообщал сайт kp.ru, в феврале Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил проведение двух мартовских этапов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этапа Кубка мира в Тюмени. Затем Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов заявили о бойкоте этапа в Тюмени.
Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров сообщил, что глава Союза Андерс Бессеберг дал личные гарантии сохранности допинг-проб в России. Финальный этап Кубка мира сезона-2017/18 состоится в Тюмени с 22 по 25 марта.