2018-03-06T17:52:10+03:00
Спорт

Олимпийский чемпион Пхенчхана по биатлону решил бойкотировать этап КМ в Тюмени

Себастьян Самуэльссон заявил, что опасается за свою безопасность и допинг-пробы, которые останутся в России
Екатерина БОЛГОВА
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Шведский биатлонист Себастьян СамуэльссонШведский биатлонист Себастьян СамуэльссонФото: REUTERS
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Чемпион Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в биатлонной эстафете Себастьян Самуэльссон из Швеции принял решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

"Страны, в которых не функционируют антидопинговые организации, не должны участвовать в турнирах. Кроме того, я опасаюсь за свою безопасность и допинг-пробы, которые останутся в России", - написал Самуэльссон в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, в феврале Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил проведение двух мартовских этапов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этапа Кубка мира в Тюмени. Затем Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов заявили о бойкоте этапа в Тюмени.

Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров сообщил, что глава Союза Андерс Бессеберг дал личные гарантии сохранности допинг-проб в России. Финальный этап Кубка мира сезона-2017/18 состоится в Тюмени с 22 по 25 марта.

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