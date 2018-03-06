2018-03-06T23:21:06+03:00
Звезды

Объявлены номинанты на Гран-при российской кинопремии «Ника»

Лидером по числу номинаций стала «Аритмия» Бориса Хлебникова
Екатерина БОЛГОВА
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"Аритмия" стала лидером по числу номинаций на премию "Ника""Аритмия" стала лидером по числу номинаций на премию "Ника"Фото: кадр из фильма
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Во вторник, 6 марта, стали известны номинанты на Гран-при российской кинопремии "Ника". Лидером по числу номинаций стал фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова, который вместе с "Нелюбовью" Андрея Звягинцева, "Холодным танго" Павла Чухрая, "Салютом-7" Клима Шипенко, "Теснотой" Кантемира Балагова и лентой "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта претендуют на звание лучшей картины года.

Кроме того, Звягинцев, Балагов и Хлебников могут стать лучшим режиссером года.

В номинации "Лучший актер" представлены Валерий Маслов ("Турецкое седло"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Александр Яценко ("Аритмия"). На аналогичную женскую премию претендуют Марина Неелова ("Карп отмороженный"), Ирина Горбачева ("Аритмия") и Дарья Жовнер ("Теснота").

Получить награду за роль второго плана могут Сергей Гармаш ("Холодное танго"), Владимир Ильин ("Время первых"), Максим Лагашкин и Валентина Теличкина ("Большой"), Алиса Фрейндлих, причем за фильмы "Большой" и "Карп отмороженный".

Победители кинопремии "Ника" станут известны 1 апреля.

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