2018-03-06T23:59:31+03:00
Политика

Пенс провел телефонный разговор с Порошенко и призвал его бороться с коррупцией

Также вице-президент США посоветовал украинскому лидеру продолжать реформы в стране
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-президент США Майк ПенсВице-президент США Майк ПенсФото: REUTERS
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Вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко и призвал его бороться с коррупцией, а также продолжать реформы.

"Лидеры согласились в том, что важно расширять двустороннюю торговлю и инвестиции, и вице-президент подчеркнул необходимость продолжать реформы, чтобы бороться с коррупцией, повышать транспарентность и улучшать бизнес-климат", — сообщил Белый дом.

Также отмечается, что американский вице-президент поддержал Киев в "борьбе с российской агрессией" и пообещал "призывать Россию к ответственности", пока Москва не выполнит минские договоренности.

В администрации президента Украины отметили, что политики рассмотрели также "перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН", передает ТАСС.

Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта и только заинтересована в его разрешении.

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