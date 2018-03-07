2018-03-07T00:09:16+03:00
В мире

Тиллерсон обсудил с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии «российскую угрозу»

Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт
Екатерина БОЛГОВА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что глава ведомства Рекс Тиллерсон обсудил с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии "угрозу России".

«Они договорились углубить сотрудничество, чтобы противостоять российской кампании по дезинформации и злонамеренной киберактивности», - сказала Науэрт на брифинге.

По ее словам, встреча состоялась в Вашингтоне. Участники также рассмотрели «стратегии противостояния угрозе».

«Они (Тиллерсон и главы МИД) обсудили стратегии противостояния угрозе, которую представляет собой Россия для безопасности Европы, а также неуважению России к суверенитету и территориальной целостности соседей», — добавила представитель Госдепа.

Напомним, ранее Москва опровергала обвинения в попытках вмешательства в дела других стран. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Вашингтон вмешиваются в чужие политические процессы по всему, но обижаются на Россию, приписывая ей вмешательство выборы, хотя оно не имеет смысла.

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