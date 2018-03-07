2018-03-07T00:21:57+03:00
Политика

В украинском посольстве опровергли обращение Собчак за разрешением посетить Крым

Ранее кандидат в президенты России заявила, что запросила у Украины разрешение на въезд в Крым через украинскую территорию
Екатерина БОЛГОВА
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Кандидат в президенты РФ Ксения СобчакКандидат в президенты РФ Ксения СобчакФото: Олег ЗОЛОТО
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В украинском посольстве в Москве опровергли сообщение о том, что телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак обращалась в дипломатическое ведомство за разрешением посетить Крым.

«Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», — сказал украинский дипломат, передает агентство УНИАН.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением въехать в Крым через украинскую территорию. Он отметила, что обращение уже направлено и в настоящее время она ждет ответа.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. В результате 95% местных жителей поддержали вступление в состав России. Однако Киев продолжает считать Крым своей территорией и запрещает въезд на полуостров со стороны России.

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