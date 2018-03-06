Собчак попросила у Украины разрешение посетить Крым

6 Март 19:35 2018-03-07T01:26:57+03:00

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак на этот раз превзошла саму себя. Как рассказала Собчак в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», она обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.

- Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно, - сказала Собчак.

Так она ответила на вопрос о том, собирается ли она как кандидат в президенты съездить в этот регион и пообщаться с избирателями.

По словам Собчак, если украинцы дадут ей разрешение на въезд, то Собчак устроит встречу с крымскими татарами.

- Они очень недовольны ситуацией, которая там (в Крыму, - Ред.) происходит, я много оттуда получаю писем, поэтому мне будет с кем там поговорить, - сказала Собчак.

Если вспомнить, Собчак с самого начала кричала на всех углах, что Крым возвращен в состав России незаконно, и она с этим решением несогласна. Несогласна - на здоровье, главное, что с этим согласны жители самого Крыма, которые высказали свое мнение о присоединении к России на референдуме. И казалось бы, в этой своей позиции об украинской принадлежности Крыма Собчак последовательна. А вот дальше ее логика начинает хромать. Если Крым, как считает Собчак, не российский, а украинский регион, то зачем Ксения собралась туда в предвыборную компанию? Агитировать за себя? А зачем, спрашивается, агитировать на Украине, если президентские выборы проводятся в России? В чем же логика? То то и оно. Собчак хочет найти себе новых сторонников, а при этом показать на весь мир, какой она «принципиальный» кандидат в президенты. Только, боюсь, в случае с Крымом подобная принципиальность может выйти боком. Если хочешь, чтобы люди за тебя голосовали, не надо перед этим плевать им в лицо. А обращение в посольство Украины за разрешением съездить в Крым (кстати, весьма интересно, что посольство ответит Собчак) — это ни что иное, как плевок в лицо не только крымчанам, но и всем остальным россиянам, которые знают историю полуострова и понимают его значимость для России.

На днях в Москве Собчак подверглась нападению, в нее на улице плеснули водой (это была месть за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого Ксения окатила водой на теледебатах). И это нападение все осудили. Но смогут ли сдержать свои эмоции жители Крыма, если Собчак после своих выходок туда приедет? Сказать сложно. Лучше не рискуйте, Ксения, не надо!

КСТАТИ

Ксения Собчак уже посещала Крым после его воссоединения с Россией. При этом тогда она почему-то не спрашивала согласия на въезд у киевских властей. Как признавалась сама Собчак в одной из своих статей, в Крыму она была в апреле 2014 года и провела там три дня в компании журналиста Антона Красовского. Во время поездки Собчак даже приходила в кабинет к тогдашнему прокурору Крыма Наталье Поклонской.

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