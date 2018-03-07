2018-03-07T00:36:31+03:00
Политика

Боевики из Восточной Гуты обстреляли посольство и торгпредство РФ в Дамаске

За последние десять суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы было выпущено 272 мины и реактивных снаряда
Екатерина БОЛГОВА
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Российское посольство и торговое представительство в Сирии попали под обстрел боевиков из Восточной ГутыРоссийское посольство и торговое представительство в Сирии попали под обстрел боевиков из Восточной ГутыФото: REUTERS
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Боевиков из Восточной Гуты обстреляли посольство и торговое представительство России в Дамаске, а также российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«С подконтрольной боевикам территории продолжаются обстрелы Дамаска, в том числе, посольства Российской Федерации, российского торгпредства и центра по примирению враждующих сторон», — заявил глава центра по примирению генерал майор Юрий Евтушенко.

По его словам, в течение последних десяти суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы было выпущено 272 мины и реактивных снаряда. Евтушенко отметил, что в результате взрывов погибли 13 человек и 135 получили ранения, в том числе трое детей.

Так, при обстреле 5 марта госпиталя Тишрин жертвами стали 10 человек, еще 49 человек пострадали.

При этом, по данным Минобороны РФ, обстановка в Сирии постепенно нормализуется. Местные жители регулярно получают гуманитарную помощь: за последнюю неделю прошли пять конвоев ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, с общим весом гуманитарного груза в 854 тонны.

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