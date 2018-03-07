Трамп: США будут противодействовать «вмешательству России» в выборы

СЕГОДНЯ 00:44 2018-03-07T00:47:26+03:00

По словам президента США, Москва «вмешивалась» в американские выборы 2016 года, но не оказала влияния на их результаты

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Президент США Дональд Трамп пообещал противодействовать "вмешательству России в выборы" в конгресс в текущем году.

"Нет, потому что мы очень серьезно противодействуем (вмешательству)… Мы очень серьезно готовимся к выборам 2018 и 2020 года", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, волнует ли его возможное вмешательство РФ в будущие выборы.

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном американские лидер также заявил о преимуществах бумажной системы голосования.

"Это старомодно, но всегда хорошо – иметь запасную бумажную систему голосования. Бумажную, а не компьютерную", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, по словам американского лидера, Москва "определенно, вмешивалась" в выборы президента США 2016 года, но не оказала влияния на их результаты, передает агентство АР.

Напомним, конгресс США проводит независимые расследования в отношении приписываемого России вмешательства в выборы президента США, по итогам которых президентом стал Дональд Трамп. Москва не раз опровергала эти обвинения.