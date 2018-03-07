На аукционе продали письмо Эйнштейна студентке, отказавшей ему в свидании

СЕГОДНЯ 00:57 2018-03-07T00:57:31+03:00

Стартовая цена записки составляла 3 тысячи долларов. Лот ушел с молотка более чем за 6 тысяч долларов

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На аукционе Winner’s в Иерусалиме продали письмо физика Альберта Эйнштейна (1879-1955), адресованное итальянской студентке Элизабетте Пиччини (1899-1990). Как сообщается на сайте аукционного дома, лот ушел с молотка за 6,1 тысячи долларов.

Отмечается, что ученый узнал о девушке в октябре 1921 года, когда приехал к своей сестре Майе во Флоренцию. Элизабетта жила в том же доме этажом выше, была дочерью итальянского химика Аугусто Пиччини (1854-1905) и изучала химию. Физик захотел лично познакомиться со студенткой, но та отказала ему в свидании. Уезжаю из города, Эйнштейн написал записку с таким текстом: "Исследовательнице, у ног которой я провел два дня, на добрую память".

Стартовая цена записки составляла 3 тысячи долларов. При этом за 103,7 тысячи долларов было продано письмо Эйнштейна немецкому математику Герману Мунцу от 10 декабря 1928 года, в котором говорилось о единой теории поля. Стартовая цена составляла 30 тысяч долларов.