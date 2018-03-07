Трамп о рекордно низком рейтинге «Оскара»: в США больше не осталось звезд, кроме меня

СЕГОДНЯ 01:21 2018-03-07T01:21:52+03:00

Церемонию вручения наград Американской киноакадемии в этом году посмотрели 26,5 миллиона зрителей, тогда как годом ранее это число составляло 34,3 миллиона человек

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение о том, что в этом году трансляция церемонии вручения кинопремии «Оскар» собрала рекордно мало зрителей — лишь 26,5 миллиона человек. Тогда как годом ранее это число составляло 34,3 миллиона зрителей.

"Самый низкий рейтинг у "Оскара" в истории. Проблема в том, что "звезд" у нас больше не осталось - не считая вашего президента", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. А затем добавил: "Шучу, конечно!".

Напомним, в ночь на понедельник, 6 марта, в Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 90-я по счету церемония вручения наград Американской киноакадемии. Фильмом гада стала фэнтези-драма о меньшинствах "Форма воды" Гильермо дель Торо, а "Лучшим фильмом на иностранном языке" лента о трансгендере "Фантастическая женщина" из Чили. Во время мероприятия участники не забывали пошутить про нынешнего президента страны Дональда Трампа.