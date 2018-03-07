Директор нацразведки США: санкции против России могут расширить на будущей неделе

СЕГОДНЯ 02:30 2018-03-07T02:30:21+03:00

По словам Дэниела Коутса, Вашингтону "явно не удалось успешно противодействовать" приписываемым Москве кибератакам

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Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что антироссийские санкции могут расширить уже на следующей неделе.

"Рассматриваются (дополнительные) санкции. Насколько я понимаю, министр финансов указал, что уже на будущей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций", - сказал Коутс, выступал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса 6 марта.

"Но нам явно не удалось успешно противодействовать этим кибератакам наступательным, а не оборонительным образом", - отметил Коутс.

Он согласился с утверждениями законодателей США о якобы проведенных Россией кибератаках.

"Я считаю, что они (россияне) видели определенные успехи. Не знаю, до какой степени это был успех, которого они хотели добиться", - добавил Коутс.

Он подчеркнул, что Вашингтон может "сделать больше" якобы в ответ на кибератаки России, передает ТАСС.

Напомним, Конгресс США проводит несколько расследований по приписываемому России вмешательству в выборы президента США 2016 года. Москва называет эти обвинения бездоказательными и голословными.