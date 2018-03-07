США ввели санкции против Северной Кореи за попытку убийства брата Ким Чен Ына при помощи химоружия

СЕГОДНЯ 04:00 2018-03-07T05:11:20+03:00

Попытка убийства Ким Чен Нама произошла в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля прошлого года

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В ночь на среду, 7 марта, глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что ведомство вводит новые санкции против Северной Кореи за попытку убийства брата лидера КНДР Ким Чен Ына при помощи химического оружия.

Напомним, 13 февраля прошлого года старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама попытались убить с применением химического оружия. По мнению Госдепаратмента, за этим действием стояло руководство страны.

"США 22 февраля 2018 года пришли к выводу, что правительство Северной Кореи использовало химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама", - заявила Науэрт.

Она отметила, что новые ограничительные меры "дополняют уже действующие всеобъемлющие санкции, которые США ввели ранее, чтобы пресечь незаконные действия Северной Кореи", передает агентство Рейтер.