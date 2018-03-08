2018-03-08T08:40:27+03:00
В мире

Глава МИД Китая сравнил отношения России и КНР с горой

‍По словам дипломата, партнерство Москвы и Пекина непоколебимо
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел КНР Ван ИМинистр иностранных дел КНР Ван ИФото: REUTERS
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Министр иностранных дел КНР Ван И высказался по поводу российско-китайских отношений. Так, дипломат назвал их непоколебимыми и сравнил с горой.

«Всеобъемлющее российско-китайское стратегическое партнерство так же непоколебимо, как гора», - сказал Ван И.

Также глава внешнеполитического ведомства Поднебесной подчеркнул, что Пекин полностью уверен в отношениях с Москвой. При этом он отметил, что эта уверенность основывается на дружбе лидеров наших двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина. «Основой нашей уверенности являются доверие и дружба между нашими лидерами, это имеет фундаментальную важность для дальнейшего роста в наших отношениях», - цитирует главу МИД КНР РИА Новости.

Отметим, в последнее время российско-китайское сотрудничество действительно развивается во многих сферах. Например, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте РФ и КНР заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса.

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