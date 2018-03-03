Россия и Китай планируют вместе осваивать Луну и дальний космос

СЕГОДНЯ 17:17 2018-03-03T17:17:35+03:00

А также договорились о создании совместного Центра данных по лунным проектам

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В субботу, 3 марта, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (CNSA) заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Кроме того, они договорились о создании совместного российско-китайского Центра данных по лунным проектам.

Подписание документа состоялось в рамках Международного форума по освоению космоса (ISEF), который проходит в настоящее время в Токио.

Как уточнили в Роскосмосе, РФ и КНР собираются сотрудничать по запуску российского орбитального космического аппарата «Луна-Ресурс-1» («Луна-26») в 2022 году, а также рассмотрят возможность взаимодействия по китайской миссии посадки в область южного полюса Луны, запланированной на 2023 год.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в прошлом году китайцы испытали свою «гравицапу» - космический двигатель, нарушающий законы физики. Устройство, более известное как EmDrive, парадоксальным образом создает тягу без отброса массы.