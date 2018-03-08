Госдеп похвалил украинцев за экономию газа

СЕГОДНЯ 10:05 2018-03-08T10:05:18+03:00

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В госдепартаменте США прокомментировали ситуацию вокруг российского «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Так, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт похвалила незалежную за снижение потребления газа. По ее словам, украинцы «вдохновили мир».

«Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14% на прошлой неделе для обеспечения надежной доставки газа потребителям в Европе», - написала представитель Госдепа в своем микроблоге в Twitter.

Также Науэрт выразила мнение, что российская энергетическая компания «потерпела неудачу в попытке выставить Киев ненадежным партнером по транзиту» голубого топлива.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал граждан своей страны «прикрутить» газ из-за расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом». При этом 2 марта в незалежной вступил в действие так называемый национальный план действий по экономии голубого топлива. Так, на Украине на неделю закрыли все дошкольные, школьные, средние и высшие учебные заведения.