Лавров опроверг заявление Госдепа о встрече с Тиллерсоном

СЕГОДНЯ 12:39 2018-03-08T12:40:04+03:00

Ранее в Вашингтоне заверили, что проведение переговоров между главой МИД РФ и госсекретарем США якобы не обсуждалось

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление госдепартамента США о том, что Москва и Вашингтон якобы не обсуждали возможность его встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Эфиопии. Так, он опроверг утверждения американского внешнеполитического ведомства, назвав их неправдой.

«Я не хотел бы на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что Госдепартамент заявил, что никакого обсуждения возможности нашей встречи не было. Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда», - цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. В нашем посольстве уточнили, что соответствующий запрос в госдепартамент США Россия направила еще 2 марта, однако ответа до сих пор не получила. А в минувшую среду, 7 марта, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что в ее ведомство не поступало «никакого приглашения или звонка».