2018-03-08T12:40:04+03:00
Политика

Лавров опроверг заявление Госдепа о встрече с Тиллерсоном

Ранее в Вашингтоне заверили, что проведение переговоров между главой МИД РФ и госсекретарем США якобы не обсуждалось
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 8 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление госдепартамента США о том, что Москва и Вашингтон якобы не обсуждали возможность его встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Эфиопии. Так, он опроверг утверждения американского внешнеполитического ведомства, назвав их неправдой.

«Я не хотел бы на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что Госдепартамент заявил, что никакого обсуждения возможности нашей встречи не было. Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда», - цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии. В нашем посольстве уточнили, что соответствующий запрос в госдепартамент США Россия направила еще 2 марта, однако ответа до сих пор не получила. А в минувшую среду, 7 марта, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что в ее ведомство не поступало «никакого приглашения или звонка».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Антон Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии
Тайская порнозвезда подала на развод в страхе, что секс убьет ее мужа
Церемония инаугурации президента Чехии Милоша Земана прошла в Праге
В посольстве РФ поддержали позицию главы МВД Британии по делу Скрипаля
Марш женщин в Киеве завершился избиениями и обливанием зеленкой
Отравленный вместе со Скрипалем полицейский вышел из комы
Участники силовой операции в Донбассе вернули Порошенко свои медали
Исламисты в Восточной Гуте обстреляли из минометов российских журналистов
Армия Турции взяла под контроль крупнейший город сирийского Африна
Пучдемон рассказал об истинных причинах своей борьбы за независимость Каталонии
Турция и Ирак проведут совместную силовую операцию против курдов
Собчак назвала глупостью свое попадание в базу данных "Миротворца"
Дональд Трамп пообещал для «настоящих друзей» США «большую гибкость» в вопросе пошлин
Пассажиркам московского автобуса подарили 750 тюльпанов
Охранник имения Порошенко покончил с собой прямо на посту
Правительство России утвердило реестр коррупционеров
С европейских счетов пропали замороженные 10 млрд евро Каддафи
Посольство России в США поздравило с 8 марта сотрудниц Госдепа
Американские танкисты дали оценку российской "Армате"
В воротах "Атлетико" в матче против "Локомотива" не будет Облака
Лавров назвал неоимперским ходом вмешательство США в дела других стран
Украинские неонацисты пригрозили сорвать выборы президента России
Глава МИД Турции рассказал о сроках завершения операции в сирийском Африне
Порошенко предрек России «разрушение» из-за газового спора
Владелец подлодки "Наутилус" отрицает обвинения в убийстве журналистки
Слуцкий извинился перед женщинами за причиненные "переживания"