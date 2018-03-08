2018-03-08T13:15:49+03:00
Политика

Гумконвой в Восточную Гуту отменен из-за обстрела боевиков

Накануне исламисты нарушили договоренности о прекращении огня в зоне конфликта [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Оказание гуманитарной помощи возобновится, как только обстановка в Восточной Гуте нормализуетсяОказание гуманитарной помощи возобновится, как только обстановка в Восточной Гуте нормализуетсяФото: REUTERS
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По словам начальника российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, намечавшийся 8 марта гуманитарный конвой в районы Восточной Гуты придется перенести на более поздние сроки. Это связано с тем, что исламисты сорвали введенную в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве) десятую гуманитарную паузу.

"Международные гуманитарные организации приняли решение о переносе проведения гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума, который ранее планировался на утро 8 марта 2018 года. Причиной является активизация обстрелов со стороны боевиков "Джабхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в сторону правительственных войск и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин", - заявил Евтушенко.

Оказание гуманитарной помощи возобновится, как только обстановка в Восточной Гуте нормализуется, сообщает ТАСС.

Гуманитарный конвой различных международных организаций, состоящий из 15 автомашин, должен был отправиться утром 8 марта с пункта пропуска Мухайям Аль-Вафедин.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков, регулярно нарушающих режим тишины и договоренности о прекращении огня, которые направлены на эвакуацию мирных жителей из зоны конфликта.

Гуманитарный конвой ожидает отправки в Восточную Гуту.Автоколонна гуманитарной помощи от ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста прибыла в Восточную Гуту 5 марта при содействии российского центра по примирению

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