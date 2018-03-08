Лавров передал президенту Зимбабве послание Путина

СЕГОДНЯ 13:20 2018-03-08T13:20:31+03:00

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В четверг, 8 марта, глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Как выяснилось, в ходе переговоров министр иностранных дел нашей страны передал руководителю африканского государства послание российского лидера Владимира Путина.

Как уточнил Лавров, в этом послании глава нашей страны выразил поддержку усилиях своего коллеги по стабилизации обстановки в Зимбабве. «Что касается того послания, которое мы от имени президента Путина сегодня передали президенту Мнангагве, то, прежде всего, это выражение поддержки усилиям руководителя Зимбабве по стабилизации внутриполитической обстановки, по консолидации общества и по развитию всестороннего сотрудничества с теми странами, которые готовы помогать республике», - цитирует министра иностранных дел РФ ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мнангагва начал исполнять обязанности президента Зимбабве после отставки 93-летнего Роберта Мугабе.