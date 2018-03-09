В Совфеде заявление Порошенко о «разрушении» России назвали «началом истерики»

СЕГОДНЯ 07:13 2018-03-09T07:14:24+03:00

При этом в верхней палате парламента заметили, что Киев зря рассчитывает на то, что «Газпром» продолжит работу с «Нафтогазом»

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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о «полном разрушении» России из-за газового спора «Газпрома» и «Нафтогаза». Так, первый зампредседателя комитета по международным делам Владимир Джабаров назвал эти слова главы незалежной «началом истерики».

По мнению политика, украинский лидер понимает, что «выламывать руки "Газпрому" бесполезно». «Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают», - подчеркнул сенатор.

Также Джабаров заметил, что после завершения строительства «Северного потока-2», украинский трубопровод «превратится в груду ржавого металла». «Тогда Украина, наконец, закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», - сказал первый замглавы международного комитета СФ в беседе с RT.

Кроме того, сенатор выразил мнение, что предрекая «разрушение» России, Порошенко, скорее, просматривает будущее своей страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 8 марта, президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение Стокгольмского арбитража по газовому спору, предрек России «полное разрушение». Он заявил, что такая судьба якобы ждет нашу страну, так как Москва «не уважает закон и не следует решениям суда»