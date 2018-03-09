2018-03-09T07:14:24+03:00
Политика

В Совфеде заявление Порошенко о «разрушении» России назвали «началом истерики»

При этом в верхней палате парламента заметили, что Киев зря рассчитывает на то, что «Газпром» продолжит работу с «Нафтогазом»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments26
Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

В Совете Федерации (СФ) прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о «полном разрушении» России из-за газового спора «Газпрома» и «Нафтогаза». Так, первый зампредседателя комитета по международным делам Владимир Джабаров назвал эти слова главы незалежной «началом истерики».

По мнению политика, украинский лидер понимает, что «выламывать руки "Газпрому" бесполезно». «Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают», - подчеркнул сенатор.

Также Джабаров заметил, что после завершения строительства «Северного потока-2», украинский трубопровод «превратится в груду ржавого металла». «Тогда Украина, наконец, закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», - сказал первый замглавы международного комитета СФ в беседе с RT.

Кроме того, сенатор выразил мнение, что предрекая «разрушение» России, Порошенко, скорее, просматривает будущее своей страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 8 марта, президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение Стокгольмского арбитража по газовому спору, предрек России «полное разрушение». Он заявил, что такая судьба якобы ждет нашу страну, так как Москва «не уважает закон и не следует решениям суда»

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Белом доме объяснили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном
В Совфеде назвали обнадеживающим призыв американских сенаторов к диалогу с Россией
В Вене мужчина напал с ножом на прохожих из-за «плохого настроения»
Исполнитель роли Люка Сайуокера получил звезду на Аллее славы
В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом
В Верховной раде решили настроить украинцев на позитив и изменить гимн страны
Погода в Москве на 9 марта 2018 года: температура воздуха опустится до -5 градусов
В экс-главу предвыборного штаба Трампа бросили флаг России
Из-за снежного шторма свыше миллиона американцев остались без электричества
СМИ: В ЕК выразили недоумение заявлениями Киева об аресте активов «Газпрома»
Белый дом: Трамп лично встретится с Ким Чен Ыном
11 стран подписали соглашение о ТТП без США
СМИ узнали о скором уходе сенатора-русофоба Маккейна из конгресса США
Боевики в Восточной Гуте обстреливают Дамаск и не выпускают людей из анклава
Сенаторы призвали госдеп США срочно начать переговоры с Россией о стратегической стабильности
СК объяснил происхождение найденного в Хабаровске мешка с отрубленными руками