Дерипаска назвал циничными манипуляциями разговоры о «российском вмешательстве» в выборы в США

СЕГОДНЯ 17:25 2018-03-09T17:25:07+03:00

Российский бизнесмен в своей статье для портала The Daily Caller сравнил эту ситуацию с сюжетом фильма «Хвост виляет собакой»

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал лживыми и циничными манипуляциями разговоры о "российском вмешательстве" в американские выборы. В своей статье, опубликованной на портале The Daily Caller, он сравнил эту ситуацию с сюжетом фильма "Хвост виляет собакой".

"Технологии и распад журналистики фактов позволили удивительно небольшой группы людей разрушать двусторонние и многосторонние отношения. Они мотивированы превращать неудобную реальность в желаемую ради власти и военно-промышленных коммерческих интересов", — написал Дерипаска.

Он отметил, что лично знает этих людей, манипулирующих общественным сознанием. Среди них есть предприниматели, медиаменеджеры, представители правительства и разведывательного сообщества.

"До того, как их амбиции выросли до нынешнего пересмотра результатов президентских выборов в США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других.", — заметил бизнесмен.

Он добавил, что виновники этой ситуации следовали сценарию "Хвоста": "Нам не нужно, чтобы это было правдой. Достаточно будет отвлечь внимание".

Напомним, Москва не раз опровергала обвинения в попытках вмешаться в выборы в США и других странах, называя их бездоказательными и голословными.