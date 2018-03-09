Дерипаска назвал циничными манипуляциями разговоры о «российском вмешательстве» в выборы в США
Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал лживыми и циничными манипуляциями разговоры о "российском вмешательстве" в американские выборы. В своей статье, опубликованной на портале The Daily Caller, он сравнил эту ситуацию с сюжетом фильма "Хвост виляет собакой".
"Технологии и распад журналистики фактов позволили удивительно небольшой группы людей разрушать двусторонние и многосторонние отношения. Они мотивированы превращать неудобную реальность в желаемую ради власти и военно-промышленных коммерческих интересов", — написал Дерипаска.
Он отметил, что лично знает этих людей, манипулирующих общественным сознанием. Среди них есть предприниматели, медиаменеджеры, представители правительства и разведывательного сообщества.
"До того, как их амбиции выросли до нынешнего пересмотра результатов президентских выборов в США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других.", — заметил бизнесмен.
Он добавил, что виновники этой ситуации следовали сценарию "Хвоста": "Нам не нужно, чтобы это было правдой. Достаточно будет отвлечь внимание".
Напомним, Москва не раз опровергала обвинения в попытках вмешаться в выборы в США и других странах, называя их бездоказательными и голословными.