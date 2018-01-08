2018-01-08T16:36:32+03:00
В мире

Шеф ЦРУ: «Россия хочет вмешаться в выборы в Конгресс-2018»

Спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ назвала заокеанские нападки «песней половецких пленниц»
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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В итоге, по мнению экспертов, очередной виток «русского дела» может создать благоприятную почву для дальнейшего похолодания между Вашингтоном и МосквойВ итоге, по мнению экспертов, очередной виток «русского дела» может создать благоприятную почву для дальнейшего похолодания между Вашингтоном и МосквойФото: REUTERS
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Директор ЦРУ Майк Помпео в интервью каналу CBS обвинил Россию в попытках повлиять на парламентские выборы в США-2018. Напомним, 6 ноября сего года состоится голосование в Палату представителей (нижнюю палату Конгресса). В тот же день пройдут и частичные выборы в Сенат (верхнюю палату), где развернётся борьба за треть депутатских кресел.

— Я по-прежнему обеспокоен усилиями не только России, но и других стран. У нас немало противников, мечтающих подорвать демократию, — отметил Помпео.

Такие обвинения из-за океана вызвали резкую реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой:

— Все эти «десятилетия» американские спецслужбы и чиновники ни разу ни о чём подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы. Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда всё и началось: бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» — одним словом, песня половецких пленниц, — отметила Захарова (использовав аллюзию на одноимённую хоровую партию в опере «Князь Игорь», где этой «песне» предлагается «на крыльях ветра улетать в край родной»).

В итоге, по мнению экспертов, очередной виток «русского дела» может создать благоприятную почву для дальнейшего похолодания между Вашингтоном и Москвой (хотя куда, казалось бы, ниже...)

— Нынешнее расследование о «влиянии РФ на выборы в США-2016» и «сговоре Трампа с Кремлём» потихоньку разваливается за отсутствием доказательств. Поэтому определённая часть американских элит, которые стоят за Помпео, пытается «влить новое вино в старые мехи». И раздуть ещё одно «дело о русском вмешательстве», только теперь уже заблаговременно. Что очень выгодно Демократической партии, которая оппонирует Трампу, но не имеет большинства в обеих палатах Конгресса (и, очень вероятно, не сможет переломить ситуацию и проиграет на ноябрьских выборах), — комментирует кандидат исторических наук, эксперт по США Ярослав Левин. — Тема «русского вмешательства в голосование» очень удобна «демократам» для оправдания возможного проигрыша на выборах и, с другой стороны, подготовки почвы для гипотетических новых санкций против РФ.

КСТАТИ

Захарова: Тема российского вмешательства в дела иностранных государств себя исчерпала

Тема «российского вмешательства» в избирательные процессы и внутренние дела иностранных государств себя исчерпала. Об этом свидетельствуют итоги прошедших переговоров глав МИД РФ и Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона (подробности)

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