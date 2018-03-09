2018-03-09T19:14:39+03:00
Политика

Лавров: диалог РФ и США о стабильности не должен обставляться предварительными условиями

Глава МИД РФ заявил об этом по итогам визита в Эфиопию
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Диалог России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности не должен усложнятся предварительными условиями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Разумеется, такой диалог должен развиваться на основе взаимного уважения, баланса интересов и не должен обставляться никакими предварительными условиями", — сообщил Лавров журналистам по итогам своего визита в Эфиопию.

Он отметил, что механизмы взаимодействия по реализации договора СНВ-3 заложены в самом документе.

"Что касается договора СНВ-3, все механизмы взаимодействия по осуществлению этого документа заложены в самом договоре, и они используются в контексте деятельности той комиссии, которая создана его рамках", — добавил министр, передает ТАСС.

Напомним, накануне несколько американских сенаторов направили обращение госсекретарю США Рексу Тиллерсону, призвав его к проведению переговоров по стратегическим вопросам и продлению ДСНВ с Россией после заявлений президента страны Владимира Путина.

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