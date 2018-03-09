Сенаторы призвали госдеп США срочно начать переговоры с Россией о стратегической стабильности
После того, как в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии, американские сенаторы-демократы призвали госдепартамент США срочно начать переговоры с Москвой о стратегической стабильности. Несмотря на «значительные разногласия».
Об этом говорится в письме законодателей к госсекретарю Рексу Тиллерсону, где указывается, что внешнеполитическое ведомство должно немедленно приступить к диалогу с Москвой, дабы «избежать просчетов и снизить вероятность конфликта».
В числе «разногласий» с нашей страной сенаторы упоминают пресловутое «вмешательство России» в выборы президента США 2016 года, «нарушение» договора РСМД, конфликт на востоке Украины и Крым, а также «дестабилизирующие действия в Сирии». Но, как указывают авторы послания, «именно из-за этих политических разногласий и несмотря на них», Соединенные Штаты должны начать диалог с Россией.
Обращение к Тиллерсону подписали Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и Берни Сандерс, передает ТАСС.
Новейшее оружие РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Пентагон признал, что американская система противоракетной обороны не в состоянии противостоять стратегическому ядерному арсеналу России.
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