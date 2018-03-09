Сенаторы призвали госдеп США срочно начать переговоры с Россией о стратегической стабильности

СЕГОДНЯ 02:39 2018-03-09T03:04:42+03:00

Американские сенаторы обратились с письмом к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Россией Фото: REUTERS

После выступления российского лидера 1 марта американские законодатели решили, что нужно закрыть глаза на разногласия с Москвой [фото]

Изменить размер текста: A A

После того, как в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии, американские сенаторы-демократы призвали госдепартамент США срочно начать переговоры с Москвой о стратегической стабильности. Несмотря на «значительные разногласия».

Об этом говорится в письме законодателей к госсекретарю Рексу Тиллерсону, где указывается, что внешнеполитическое ведомство должно немедленно приступить к диалогу с Москвой, дабы «избежать просчетов и снизить вероятность конфликта».

В числе «разногласий» с нашей страной сенаторы упоминают пресловутое «вмешательство России» в выборы президента США 2016 года, «нарушение» договора РСМД, конфликт на востоке Украины и Крым, а также «дестабилизирующие действия в Сирии». Но, как указывают авторы послания, «именно из-за этих политических разногласий и несмотря на них», Соединенные Штаты должны начать диалог с Россией.

Обращение к Тиллерсону подписали Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и Берни Сандерс, передает ТАСС.

Новейшее оружие РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Пентагон признал, что американская система противоракетной обороны не в состоянии противостоять стратегическому ядерному арсеналу России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года

Владимир Путин рассказал о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики и новом российском оружии. Онлайн-трансляция. Текст. Видео (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Шесть видеороликов нового оружия России, которые показал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию

Александр ГРИШИН

Выступление Путина в части, касающейся перспективных военных технологий, имеющихся или разрабатываемых в России, стало настоящей сенсацией (подробности).

Новейшее оружие России: на что способны комплексы «Кинжал» и «Авангард», а также межконтинентальная ракета «Сармат»

Александр КОЦ

Главкомы РВСН, ВКС и ВМФ рассказали подробности о российских вооружениях, взбудораживших мировые СМИ (подробности).

«Авангард», «Сармат» и «Кинжал»: что такое новейшее русское оружие

Виктор БАРАНЕЦ

На что именно обратил внимание специалист, когда Путин демонстрировал военные «мультики» (подробности).

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2018