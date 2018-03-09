2018-03-09T03:04:42+03:00
В мире

Сенаторы призвали госдеп США срочно начать переговоры с Россией о стратегической стабильности

После выступления российского лидера 1 марта американские законодатели решили, что нужно закрыть глаза на разногласия с Москвой [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments80
Американские сенаторы обратились с письмом к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с РоссиейАмериканские сенаторы обратились с письмом к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с РоссиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После того, как в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии, американские сенаторы-демократы призвали госдепартамент США срочно начать переговоры с Москвой о стратегической стабильности. Несмотря на «значительные разногласия».

Об этом говорится в письме законодателей к госсекретарю Рексу Тиллерсону, где указывается, что внешнеполитическое ведомство должно немедленно приступить к диалогу с Москвой, дабы «избежать просчетов и снизить вероятность конфликта».

В числе «разногласий» с нашей страной сенаторы упоминают пресловутое «вмешательство России» в выборы президента США 2016 года, «нарушение» договора РСМД, конфликт на востоке Украины и Крым, а также «дестабилизирующие действия в Сирии». Но, как указывают авторы послания, «именно из-за этих политических разногласий и несмотря на них», Соединенные Штаты должны начать диалог с Россией.

Обращение к Тиллерсону подписали Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и Берни Сандерс, передает ТАСС.

Новейшее оружие России Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Новейшее оружие РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Пентагон признал, что американская система противоракетной обороны не в состоянии противостоять стратегическому ядерному арсеналу России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года

Владимир Путин рассказал о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики и новом российском оружии. Онлайн-трансляция. Текст. Видео (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Шесть видеороликов нового оружия России, которые показал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию

Александр ГРИШИН

Выступление Путина в части, касающейся перспективных военных технологий, имеющихся или разрабатываемых в России, стало настоящей сенсацией (подробности).

Новейшее оружие России: на что способны комплексы «Кинжал» и «Авангард», а также межконтинентальная ракета «Сармат»

Александр КОЦ

Главкомы РВСН, ВКС и ВМФ рассказали подробности о российских вооружениях, взбудораживших мировые СМИ (подробности).

«Авангард», «Сармат» и «Кинжал»: что такое новейшее русское оружие

Виктор БАРАНЕЦ

На что именно обратил внимание специалист, когда Путин демонстрировал военные «мультики» (подробности).

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2018

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Белом доме объяснили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном
В Совфеде назвали обнадеживающим призыв американских сенаторов к диалогу с Россией
В Вене мужчина напал с ножом на прохожих из-за «плохого настроения»
Исполнитель роли Люка Сайуокера получил звезду на Аллее славы
В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом
В Верховной раде решили настроить украинцев на позитив и изменить гимн страны
Погода в Москве на 9 марта 2018 года: температура воздуха опустится до -5 градусов
В Совфеде заявление Порошенко о «разрушении» России назвали «началом истерики»
В экс-главу предвыборного штаба Трампа бросили флаг России
Из-за снежного шторма свыше миллиона американцев остались без электричества
СМИ: В ЕК выразили недоумение заявлениями Киева об аресте активов «Газпрома»
Белый дом: Трамп лично встретится с Ким Чен Ыном
11 стран подписали соглашение о ТТП без США
СМИ узнали о скором уходе сенатора-русофоба Маккейна из конгресса США
Боевики в Восточной Гуте обстреливают Дамаск и не выпускают людей из анклава
СК объяснил происхождение найденного в Хабаровске мешка с отрубленными руками