2018-03-10T10:55:53+03:00
Спорт

Американский певец представил официальный гимн ЧМ-2018

Речь идет о композиции, которую Джейсон Деруло должен исполнить на открытии турнира в России [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Американский певец Джейсон ДерулоАмериканский певец Джейсон ДерулоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 10 марта, американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Композиция получила название Colors и была создана совместно с компанией Coca-Cola.

Как ожидается, Деруло исполнит песню на открытии турнира 14 июня: он выступил перед матчем Россия - Саудовская Аравия на московском стадионе «Лужники».

Jason Derulo - Colors (Coca-Cola Anthem for the 2018 FIFA World CupTM).Гимн Чемпионата мира по футболу-2018

Стоит отметить, что певец поделился треком за неделю до его официальной премьеры: официальный релиз гимна ЧМ-2018 намечен на 16 марта.

Напомним, как ранее неоднократно сообщал сайт kp.ru, чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые пройдет в России. Турнир стартует 14 июня, а финальная игра запланирована на 15 июля. При этом матчи должны пройти на 12 стадионах в 11 городах нашей страны.

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