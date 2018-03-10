Илон Маск показал подземный скоростной электробус

СЕГОДНЯ 14:32 2018-03-10T14:32:05+03:00

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В субботу, 10 марта, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса.

Судя по видео, опубликованному изобретателем в Twitter, электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 241 километра в час. При этом переключение между лифтами и тоннелями будет происходить в автоматическом режиме.

Илон Маск показал скоростной автобус будущего.Электробусы будут перемещаться по подземным тоннелям

По словам Маска, разработкой нового вида городского общественного транспорта в настоящее время занимается одна из его компаний - The Boring Company.

Также бизнесмен уточнил, что его новый проект предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. В этом будет заключаться главное отличие электробуса от метро, прокладка которого, как известно, требует возведения больших платформ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее The Boring Company разработала огнеметы, которое, по задумке, должно «спасти от зомби-апокалипсиса».